Комитет Госдумы по информполитике поддержал законопроект против серых сим-карт

Комитет Госдумы по информполитике поддержал норму об ужесточении выдачи сим-карт иностранцам и рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект, направленный на защиту граждан от преступлений с использованием мобильной связи. Заседание по этому вопросу состоялось в понедельник, 29 июля.

В соответствии с законопроектом, после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения об абоненте для размещения в его личном кабинете на портале "Госуслуги". Адля иностранцев депутаты предлагают ввести более жёсткие требования: заключение договора только при очном посещении офиса оператора связи, обязательное прохождение идентификации с использованием биометрических данных, оформление не более 10 абонентских номеров на одно лицо, а также ряд других.

Кроме того, комитет поддержал поправку об обязанности владельцев каналов в мессенджерах с более 10 тысячами подписчиками сообщать сведения о себе в Роскомнадзор. Устанавливается, что РКН будет вести перечень таких каналов. В незарегистрированных каналах будет запрещено размещать рекламу, а сообщения из такого канала нельзя будет репостить.