Как в России изменится система продажи SIM-карт для иностранцев После теракта в "Крокусе" и расцвета телефонного мошенничества Госдума решила ужесточить борьбу с "серыми" сим-картами. Какие меры предлагают парламентарии, разбирался Life.ru. 8 июля, 21:21 После теракта в "Крокусе" и расцвета телефонного мошенничества в Госдуме предложили ужесточить борьбу с "серыми" сим-картами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Получить SIM-карту без паспорта не составляет труда. Их раздают на улицах и продают на маркетплейсах. Законопослушному человеку анонимный номер не нужен. Зато "серыми" SIM-картами пользуются преступники, террористы и мошенники. По данным Банка России, только за 2023 год россияне отдали аферистам почти 16 млрд рублей.

Чем опасны "серые" SIM-карты

По закону SIM-карта не может быть не привязана к физическому или юридическому лицу. Обычно их регистрируют на фирмы-однодневки, где учредителем является подставное лицо. Таким образом истинный пользователь номера остаётся в тени. Сделал дело — выкинул SIM-карту.

В лучшем случае "серые" SIM-карты используют для назойливых рекламных звонков и рассылок. Но это и основной инструмент для криминала. Например, для наркоторговцев. Многим в мессенджерах приходили сообщения от неизвестных людей: "Предлагаем высокооплачиваемую работу". Это и есть те самые "закладчики".

"Серые" SIM-карты используют злоумышленники, например наркоторговцы и террористы. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Представители пресловутой "службы безопасности банка" используют в промышленных масштабах "серые" SIM-карты. Большинство call-центров расположены на Украине, в день каждый такой офис совершает около десяти тысяч звонков. С помощью несложного оборудования происходит подмена номера на российский.

Те, кто планирует террористический акт, тоже используют левые номера. Эксперты отмечают, что за несколько дней преступники могут сменить десятки номеров. Это создаёт проблемы для силовиков, поскольку отследить перемещения становится сложнее. На такие номера также регистрируются электронные кошельки, через которые идёт финансирование террористов.

— Необходимо отобрать этот инструмент у наших внутренних недругов, ровно как у внешних врагов, потому что большинство звонков идёт с Украины. Сейчас СВО. Здесь нужны не аккуратные и последовательные меры, а жёсткие и принципиальные. Государство наше способно на это, — считает основатель и лидер движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков.

Как SIM-карты будут продавать иностранцам

Регулярно по запросу Роскомнадзора операторы связи блокируют подозрительные SIM-карты. Но они продолжают появляться. Ужесточение законодательства — одна из мер, которая призвана снизить количество левых номеров. Особенно это актуально в среде мигрантов.

Ужесточение законодательства — одна из мер, которая призвана снизить количество левых номеров. Фото © ТАСС / Сергей Петров

Депутаты Государственной думы Антон Горелкин и Василий Пискарёв разработали документ, согласно которому произойдёт деанонимизация многих, кто пользуется серыми картами. Сразу стоит сказать, что законопослушные граждане особых изменений не заметят. Предполагается, что иностранцы теперь не смогут просто так оформить себе номер. Для этого им потребуется зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Максимальное количество SIM-карт на руках у мигранта — до десяти.

— Мигранты способны сами купить себе SIM-карты. Ограничить количество, требовать не только документы, но и биометрию при покупке номера — это позволяет минимизировать те пробелы, которые есть в правоприменительной практике, позволяющие обращаться к "серым" SIM-картам, — отмечает заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по экономической политике Артём Кирьянов.

Для иностранцев может появиться отдельная графа в договоре, подразумевающая регистрацию кода идентификации применяемого устройства. Пополнение счёта возможно будет только после предъявления документов. Парламентарии считают, что такие изменения способны обезопасить граждан России.

Авторы Даниил Черных