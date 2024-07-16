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16 июля, 12:54

В Госдуме раскрыли, откуда растут ноги в мошеннических схемах с сим-картами

Кирьянов: Через серые сим-карты недоброжелатели финансируют борьбу против России

Мошеннические схемы, которые проворачиваются с помощью серых сим-карт, напрямую связаны с недружественными странами и Украиной. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов. По его мнению, таким образом недоброжелатели финансируют антироссийскую борьбу.

"Мы видим, что (эти схемы, — Прим. Life.ru) приводят к тому, что идёт финансирование борьбы против России", — сказал Кирьянов, его слова приводит RT.

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Как уже рассказывал Life.ru, после страшного теракта в подмосковном зале "Крокус сити холл" и расцвета телефонного мошенничества Госдума решила ужесточить борьбу с "серыми" сим-картами. Подробнее о том, какие меры предлагают парламентарии, — в нашем материале.

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Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Александра Мышляева
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