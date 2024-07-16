В Госдуме раскрыли, откуда растут ноги в мошеннических схемах с сим-картами

Мошеннические схемы, которые проворачиваются с помощью серых сим-карт, напрямую связаны с недружественными странами и Украиной. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов. По его мнению, таким образом недоброжелатели финансируют антироссийскую борьбу.

"Мы видим, что (эти схемы, — Прим. Life.ru) приводят к тому, что идёт финансирование борьбы против России", — сказал Кирьянов, его слова приводит RT.