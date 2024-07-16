В России могут ужесточить правила оплаты сотовой связи

В Минцифры предложили позволять пополнить баланс сим-карты наличными только при предъявлении паспорта. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на собеседника, близкого к правительству.

Согласно новой инициативе, необходимо будет предъявить паспорт при пополнении счёта наличными. Кроме того, купить саму сим-карту можно будет только после того, как паспортные данные пройдут проверку по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), отметили авторы публикации.

В случае нарушения новых правил продавцов предлагают штрафовать на сумму до десяти тысяч рублей за каждый номер. Сейчас инициатива находится на этапе межведомственного согласования. По информации издания, изменения могут быть утверждены Госдумой до 4 августа.