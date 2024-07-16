В России могут ужесточить правила оплаты сотовой связи
В Минцифры предложили требовать паспорт при пополнении счёта телефона наличными
В Минцифры предложили позволять пополнить баланс сим-карты наличными только при предъявлении паспорта. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на собеседника, близкого к правительству.
Согласно новой инициативе, необходимо будет предъявить паспорт при пополнении счёта наличными. Кроме того, купить саму сим-карту можно будет только после того, как паспортные данные пройдут проверку по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), отметили авторы публикации.
В случае нарушения новых правил продавцов предлагают штрафовать на сумму до десяти тысяч рублей за каждый номер. Сейчас инициатива находится на этапе межведомственного согласования. По информации издания, изменения могут быть утверждены Госдумой до 4 августа.
Ранее Life.ru писал, что в России могут ужесточить порядок продажи сим-карт для борьбы с серым рынком. Предлагается сделать доступными три варианта: по биометрии, в салонах связи, МФЦ и отделениях Почты России, а также с помощью приложения "Госключ".
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