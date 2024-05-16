В России могут ужесточить правила продажи сим-карт

Федеральная служба безопасности России обсуждает меры по ужесточению продажи сим-карт с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сведущий источник.

"Для борьбы с серым рынком сим-карт рассматриваются три варианта покупки. Первый — по биометрии. Второй — только в салонах связи операторов, МФЦ и отделениях "Почты России". Третий — с помощью приложения "Госключ" (цифровой подписи), где в электронной форме подписывается договор", — говорится в материале.

В тексте также сказано, что сегодня в России действует множество "серых дилеров". Их доля от общей продажи сим-карт в стране огромна — от 35% до 70% всего объёма.

Один из источников издания подтвердил, что обсуждения изменений в структуре соответствующего рынка уже идут, но конкретных предложений пока что нет. Другой выразил сомнение, что биометрию сделают единственным способом приобрести сим-карту.

При этом инсайдеры "Коммерсанта" высказали предположение, что новые правила могут привести к снижению количества новых подключений абонентов, а необходимость сдачи биометрии приведёт к росту расходов операторов сотовой связи на несколько миллиардов рублей. И даже эти меры не помогут освободить нишу от проданных "всерую" сим-карт, а число российских граждан, которые будут выискивать способы обойти новые правила, не желая сдавать биометрические данные, возрастёт.