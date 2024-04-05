Россиян начнут обслуживать в МФЦ по биометрии до конца 2024 года

Пилотный проект по обслуживанию в отделениях МФЦ по биометрии без предъявления паспорта будет запущен до конца 2024 года. В качестве тестовых регионов выступят Челябинская, Липецкая и Ленинградская области, позже опыт планируется распространить на другие регионы. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Каждым из названных субъектов РФ совместно с Минэкономразвития, Министерством цифрового развития и Центром биометрических технологий (ЦБТ) были подготовлены дорожные карты с планом реализации проекта. Документы направлены на рассмотрение в правительство.

"Обслуживание по биометрии, в том числе в отделениях МФЦ, станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта, но не заменой ему. Каждый гражданин сможет выбрать, как именно он хочет получать услуги", — сообщили в аппарате вице-премьера.

Для доступа к новационному обслуживанию жители трёх регионов-пионеров должны зарегистрировать подтверждённую биометрию в единой биометрической системе (ЕБС), объяснили в ЦБТ. Эту процедуру осуществляют свыше 12 тысяч банковских отделений по всей стране. В каждом из трёх регионов выберут отделения МФЦ, где будет запущено тестирование сервиса, и определятся с количеством окон, которые будут обслуживать клиентов в новом формате. Ожидается, что такое обслуживание будет быстрее и безопаснее.

Во время пилота будут выявляться и устраняться недостатки технологических решений, рассказал замглавы управления цифровой трансформации РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Терелянский. Кроме того, планируется провести интеграцию информационных систем и отрегулировать взаимодействие между МФЦ, "Госуслугами" и ЕБС.