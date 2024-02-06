Более трети федеральных органов власти РФ уже работают на платформе "Гостех"

Более трети федеральных органов власти РФ и 11 пилотных регионов начали работать на отечественной платформе "Гостех", которая является самой защищённой, в том числе за счёт импортозамещения всех базовых компонентов. Об этом рассказал на форуме "Цифровая экономика" в рамках Международной выставки-форума "Россия" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"На сегодняшний день на "Гостехе" работает более трети федеральных органов власти и 11 пилотных регионов", — отметил вице-премьер.

Чернышенко обратил внимание и на то, что с начала года полноценно заработала единая биометрическая система (ЕБС), в которой хранится биометрия граждан. На текущий момент в неё внесено более 55 миллионов биометрических слепков.