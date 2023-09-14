Начала работу новая облачная платформа для разработки IT-решений

Начала работу облачная платформа для разработки новых IT-решений, её запустила "Газпром нефть" совместно с VK на базе Private Cloud.

Как рассказали в компании, новая платформа объединяет вычислительные ресурсы и инструменты для работы с данными. Например, там уже развёрнута система управления нормативно-справочной информацией. Ресурсы также доступны для разработок в области искусственного интеллекта.

Переход на эту IT-инфраструктуру повысил эффективность использования вычислительных мощностей с 30% до 70% при применении облачных технологий. Пользователям платформы доступны технологии распределённого хранения данных, передовое оборудование и программные решения, которые ускорят запуск новых бизнес-сервисов и обеспечат быструю масштабируемость и надёжную защиту цифровых продуктов.