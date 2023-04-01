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1 апреля, 10:49

Путин подписал указ о применении платформы "Гостех" для государственных информсистем

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении платформы "Гостех" для государственных информационных систем. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, Правительство России должно обеспечить работу единой цифровой платформы "Гостех" к 1 апреля 2023 года в соответствии с требованиями о защите данных в госинформсистемах.

"В целях повышения эффективности реализации мероприятий, связанных с созданием, развитием и эксплуатацией государственных информационных систем, постановляю: Правительству РФ обеспечить к 1 апреля 2023 года функционирование единой цифровой платформы Российской Федерации "Гостех" в соответствии с требованиями о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах", — сказано в указе.

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О работе над платформой "Гостех" ранее рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Предполагается, что в будущем она станет инструментом интеграции в цифровое взаимодействие государства и граждан.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился до 1 мая подготовить проект указа, который будет определять случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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