Россияне смогут без очередей заселяться в гостиницы по взгляду

Во второй половине 2024 года в России начнут тестировать сервис, позволяющий заселиться в отели по биометрии. Об этом в пятницу, 22 марта, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов, подтверждая личность через Единую биометрическую систему (ЕБС). Такая возможность будет реализована в виде специального сервиса. Он позволит максимально упростить процедуру, сделать её быстрее и комфортнее", — отметили там.

Планируется, что заселиться таким способом можно будет в гостиницу, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, а также туристическую базу. На данный момент заехать без паспорта и сотрудников ресепшена нельзя, а благодаря нововведению будущий постоялец сможет зарегистрироваться сам при помощи планшета или терминала, причём для подтверждения достаточно лишь взгляда, вводить вручную данные не нужно.

В кабмине предполагают, что биометрия в отелях облегчит работу сотрудникам и уберёт очереди. При этом сервисом смогут воспользоваться россияне, которые зарегистрировали подтверждённую биометрию: её можно сдать в отделениях банков.