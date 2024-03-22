Россияне смогут без очередей заселяться в гостиницы по взгляду
В РФ до конца года начнут тестировать сервис по заселению в отели по биометрии
Во второй половине 2024 года в России начнут тестировать сервис, позволяющий заселиться в отели по биометрии. Об этом в пятницу, 22 марта, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
"Россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов, подтверждая личность через Единую биометрическую систему (ЕБС). Такая возможность будет реализована в виде специального сервиса. Он позволит максимально упростить процедуру, сделать её быстрее и комфортнее", — отметили там.
Планируется, что заселиться таким способом можно будет в гостиницу, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, а также туристическую базу. На данный момент заехать без паспорта и сотрудников ресепшена нельзя, а благодаря нововведению будущий постоялец сможет зарегистрироваться сам при помощи планшета или терминала, причём для подтверждения достаточно лишь взгляда, вводить вручную данные не нужно.
В кабмине предполагают, что биометрия в отелях облегчит работу сотрудникам и уберёт очереди. При этом сервисом смогут воспользоваться россияне, которые зарегистрировали подтверждённую биометрию: её можно сдать в отделениях банков.
Снизить цены на отечественные гостиницы получится при помощи строительства новых, сообщил ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников. В беседе с Life.ru он рассказал, за счёт чего будет выполняться поручение президента Владимира Путина о доступном отдыхе.
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