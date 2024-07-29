"Защита от фейков и мошенничества": В Госдуме перечислили плюсы закона против серых сим-карт
Депутат Немкин: Законопроект против серых сим-карт охватит работу мессенджеров
Законопроект против "серых" симок должен охватывать широкий спектр вопросов, ограждая россиян от фейков и мошенничества в Сети. Об этом сообщил член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
"Предлагаемые к законопроекту поправки дополняют общую идею законодательной инициативы – обеспечить защиту наших граждан от фейков, дезинформации и мошенничества в сети. Обеспечение безопасности интернет-пространства — деятельность, которая несомненно требует наличия соответствующей правовой базы", — отметил Немкин.
По его словам, эта база должна охватывать широкий спектр вопросов, которые в том числе касаются распространения контента в сети любыми способами, поэтому к изначальной идее про ужесточение оборота "серых" SIM-карт была добавлена поправка про мессенджеры. Депутат подчеркнул, что на сегодняшний день частные каналы уже обходят некоторые СМИ, но при этом распространяют информацию совершенно анонимно и не несут за неё ответственности.
Законопроект в перспективе способен закрыть очень большое количество пробелов, и его принятие однозначно сыграет большую роль в формировании безопасной и комфортной для граждан цифрой среды
член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин
Напомним, сегодня комитет Госдумы по информполитике поддержал норму об ужесточении выдачи сим-карт иностранцам. Теперь для гостей из-за рубежа депутаты предлагают ввести более жёсткие требования: заключение договора только при очном посещении офиса оператора связи, обязательное прохождение идентификации с использованием биометрических данных, оформление не более 10 абонентских номеров на одно лицо, а также ряд других.
Shutterstock / FOTODOM / Stock Foto.Touch