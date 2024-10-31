На комика-иноагента Поперечного составили протокол о дискредитации армии

На комика-иноагента Данилу Поперечного* составили административный протокол о дискредитации российской армии. Такая информация следует из базы Тверского районного суда Москвы. В карточке говорится, что Поперечный Д.А. привлекается по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.