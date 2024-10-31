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31 октября, 16:10

На комика-иноагента Поперечного составили протокол о дискредитации армии

Данила Поперечный*. Фото © Telegram / Поперечный

Данила Поперечный*. Фото © Telegram / Поперечный

На комика-иноагента Данилу Поперечного* составили административный протокол о дискредитации российской армии. Такая информация следует из базы Тверского районного суда Москвы. В карточке говорится, что Поперечный Д.А. привлекается по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Скриншот с сайта Тверского районного суда

Скриншот с сайта Тверского районного суда

Напомним, Минюст признал Поперечного* иноагентом 14 июня текущего года. Правоохранители вспомнили, что комик выступал против спецоперации и распространял фейки о ВС РФ. Уже осенью комик подал иск с просьбой исключить его из перечня, но суд на его сторону не встал. Более того, стало известно, что Поперечного* признали иноагентом за получение $60 тысяч из-за рубежа. Кроме того, были подняты сведения о его передвижениях с начала СВО.

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* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Алексей Берковиц
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