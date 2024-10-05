Комик Поперечный* стал иноагентом из-за $60 тысяч иностранных «донатов»

Стендап-комика Данилу Поперечного* внесли в реестр иноагентов, так как он получал финансирование от иностранных компаний из Соединённых Штатов и Ирландии. Об этом сообщил представитель Минюста на заседании Замоскворецкого суда Москвы по рассмотрению иска Поперечного* для исключения из списка.

«Согласно сведениям из Росфинмониторинга, поступившим в Минюст России, истец получил денежные средства от иностранных организаций: Fullscreen, США, в размере 6 тысяч 400 долларов, а также от Google Ireland Limited, Ирландия, в размере 55 тысяч 800 долларов», — объяснил представитель Минюста на заседании.

В связи с этим иск отклонили, хотя представитель стендапера на заседании настаивал, что блогер не занимался политической деятельностью и не согласен с внесением его в этот список.