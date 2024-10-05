Комик Поперечный* стал иноагентом из-за $60 тысяч иностранных «донатов»
Минюст: Поперечный* был признан иноагентом за получение $60 тысяч из-за рубежа
Данила Поперечный*. Обложка © Telegram / Поперечный
Стендап-комика Данилу Поперечного* внесли в реестр иноагентов, так как он получал финансирование от иностранных компаний из Соединённых Штатов и Ирландии. Об этом сообщил представитель Минюста на заседании Замоскворецкого суда Москвы по рассмотрению иска Поперечного* для исключения из списка.
«Согласно сведениям из Росфинмониторинга, поступившим в Минюст России, истец получил денежные средства от иностранных организаций: Fullscreen, США, в размере 6 тысяч 400 долларов, а также от Google Ireland Limited, Ирландия, в размере 55 тысяч 800 долларов», — объяснил представитель Минюста на заседании.
В связи с этим иск отклонили, хотя представитель стендапера на заседании настаивал, что блогер не занимался политической деятельностью и не согласен с внесением его в этот список.
Напомним, Минюст признал Поперечного* иноагентом 14 июня текущего года. Правоохранители вспомнили, что комик выступал против спецоперации (СВО) на Украине и распространял фейки о ВС РФ. Уже осенью комик подал иск в Замоскворецкий суд с просьбой исключить его из перечня.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.