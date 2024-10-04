В Госдуме опровергли планы о запрете песен артистов-иноагентов

Песни артистов, которые попали в список иноагентов, не исчезнут с российских музыкальных сервисов, если их содержание не нарушает законы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Ранее заместитель председателя комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин заявил, что с 4 октября музыкальные сервисы будут маркировать исполнителей, которые попали в список иноагентов.

«Уточню, что их творчество никто запрещать не планирует (если, конечно, содержание треков не нарушает законодательство РФ) — музыка останется на стримингах», — написал парламентарий в телеграм-канале.

По словам Хинштейна, предупреждённый пользователь сможет понять для себя, «настолько ли сильно ему нравится творчество того или иного музыкального иноагента, чтоб спонсировать его жизнедеятельность, основанную на ненависти» к России. Депутат уточнил, что слушать музыкальные произведения таких артистов — дело вкуса. Однако Хинштейн предупредил, что исполнители не смогут получать роялти за прослушивания.