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16 сентября, 03:37

Песни и посты Слепакова* стали причиной его включения в список иноагентов

Посты поэта и певца Семёна Слепакова* в социальных сетях стали одной из причин его включения в список иностранных агентов. Об этом указано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

В решении Мосгорсуда отмечается, что публикации юмориста в социальных сетях, включая видео от 2 октября 2022 года, в котором он высмеивает президента России и его намерения применить оружие при угрозе суверенитету и территориальной целостности России, были рассмотрены как политическая деятельность. Также на различных интернет-ресурсах размещены песни Слепакова*, в которых он критикует российские действия и солдат, участвующих в СВО.

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Ранее стало известно, какие теперь гонорары у Семёна Слепакова*, который покинул Россию. Артист не пользуется былой популярностью и даже за корпоративы вынужден брать теперь вдвое меньше. Напомним, весной 2023 года Слепаков* был внесён в реестр иноагентов за получение финансирования из-за рубежа.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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Telegram / slepakovsemyon

Артём Гапоненко
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