Песни и посты Слепакова* стали причиной его включения в список иноагентов

Посты поэта и певца Семёна Слепакова* в социальных сетях стали одной из причин его включения в список иностранных агентов. Об этом указано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

В решении Мосгорсуда отмечается, что публикации юмориста в социальных сетях, включая видео от 2 октября 2022 года, в котором он высмеивает президента России и его намерения применить оружие при угрозе суверенитету и территориальной целостности России, были рассмотрены как политическая деятельность. Также на различных интернет-ресурсах размещены песни Слепакова*, в которых он критикует российские действия и солдат, участвующих в СВО.