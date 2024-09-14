Слепакову* разъяснили шансы снять позорный статус через Верховный суд России
Адвокат Жорин: Шансы на снятие со Слепакова* статуса иноагента очень малы
Семён Слепаков*. Обложка © Wikipedia / автор DedaSasha
Шансы на то, что комик Семён Слепаков* сможет снять с себя статус иноагента, очень малы. Таким мнением поделился с NEWS.ru адвокат Сергей Жорин, добавив, что это связано в большей степени с политическими причинами, чем с юридическими.
«Было много случаев, которые говорят о том, что причины включения и исключения из списка иноагентов больше политические, нежели юридические. Поэтому и юридические механизмы исключения из реестра иностранных агентов не особо эффективны», — высказался адвокат.
Тем не менее Жорин призвал Слепакова* продолжать пытаться исключить своё имя из реестра иноагентов, если он не считает себя таковым. По его словам, юморист может обжаловать дальнейшие решения в судебном порядке.
Напомним, что в апреле 2023 года Слепаков* был внесён в реестр иноагентов за получение финансирования из-за рубежа, публичные выступления против СВО на Украине и формирование негативного отношения к русской армии и государственной службе. Артист дважды пытался обжаловать это решение, но у него ничего не получилось. Теперь он обратился в Верховный суд России из Израиля. Дата рассмотрения заявления пока не назначена. Кроме того, бард рискует стать фигурантом уголовного дела за пародию на хит российского певца Shaman.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.