Слепакову* во второй раз отказали в снятии статуса иноагента
Кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу артиста Семена Слепакова* на отказ снять с него статус иностранного агента. Об сообщили в суде.
"Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", — рассказали РИА "Новости" в суде.
Напомним, Слепаков* уехал из России после начала спецоперации и встал на сторону Украины, после чего продал всю недвижимость в стране. В апреле того года он попал в реестр иностранных агентов, однако решил обжаловать решение. Но суд отклонил решение. Позже стало известно, что против артиста потребовали возбудить уголовное дело за пародию на хит российского певца Shaman.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ slepakovsemyon