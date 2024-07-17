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17 июля, 13:51

Слепакову* во второй раз отказали в снятии статуса иноагента

Кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу артиста Семена Слепакова* на отказ снять с него статус иностранного агента. Об сообщили в суде.

"Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", — рассказали РИА "Новости" в суде.

Семёна Слепакова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Семёна Слепакова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Напомним, Слепаков* уехал из России после начала спецоперации и встал на сторону Украины, после чего продал всю недвижимость в стране. В апреле того года он попал в реестр иностранных агентов, однако решил обжаловать решение. Но суд отклонил решение. Позже стало известно, что против артиста потребовали возбудить уголовное дело за пародию на хит российского певца Shaman.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ slepakovsemyon

Александра Мышляева
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