Бард-миллионер Слепаков* обратился в Верховный суд России из Израиля
Слепаков* обжаловал в Верховном суде РФ отказ снять с него статус иноагента
Слепаков* спародировал хит Shaman "Я русский". Скриншот из видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / slepakovsemyon
Обосновавшийся в Израиле Бард-миллионер Семен Слепаков* подал в Верховный суд России жалобу на отказ снять с него статус иностранного агента. Дата рассмотрения заявления пока не назначена, сообщили в пресс-службе суда.
«10 августа в суд поступила жалоба от Слепакова С. С.* на решение суда первой, апелляционной и кассационной инстанций отказать ему в иске к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента», — уточнили в инстанции.
Напомним, что в апреле 2023 года Слепаков* был внесён в реестр иноагентов за получение финансирования из-за рубежа, публичные выступления против СВО на Украине и формирование негативного отношения к русской армии и государственной службе. Артист дважды пытался обжаловать это решение, но ничего не получилось. Кроме того, против юмориста потребовали возбудить уголовное дело за пародию на хит российского певца Shaman.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.