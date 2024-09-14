Бард-миллионер Слепаков* обратился в Верховный суд России из Израиля

Обосновавшийся в Израиле Бард-миллионер Семен Слепаков* подал в Верховный суд России жалобу на отказ снять с него статус иностранного агента. Дата рассмотрения заявления пока не назначена, сообщили в пресс-службе суда.

«10 августа в суд поступила жалоба от Слепакова С. С.* на решение суда первой, апелляционной и кассационной инстанций отказать ему в иске к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента», — уточнили в инстанции.