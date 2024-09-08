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8 сентября, 14:15

Forbes только в мечтах: Сколько получает бард-миллионер Слепаков* после побега в Израиль

Доходы Семёна Слепакова* сократились вдвое после отъезда в Израиль

Семён Слепаков*. Обложка © Telegram / slepakovsemyon

Семён Слепаков*. Обложка © Telegram / slepakovsemyon

Стало известно, какие теперь гонорары у Семёна Слепакова*, который покинул Россию спустя несколько месяцев после начала СВО. Сейчас комик вместе с семьёй живёт в Израиле, где время от времени даёт концерты. И его доходы оставляют желать лучшего.

Большой доход юмористу приносили сценарии, роли в кино, продюсирование молодёжных сериалов, а также куплеты на злобу дня. Благодаря этому в 2020 году звезда КВН и Comedy Club попал на 27-ю строчку Forbes «40 самых успешных звёзд России до 40 лет» с годовым доходом 2,4 млн долларов.

Уехав за границу, юморист активно пытается эксплуатировать украинскую тему и русофобию. Практически во всех его текстах присутствует политический контекст. Несмотря на это, былой популярностью Слепаков* не пользуется и даже за корпоративы вынужден брать теперь вдвое меньше: раньше 4,5-5 млн — теперь около 2,5 млн рублей.

Семёна Слепакова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Семёна Слепакова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

«Впрочем, ничего удивительного в этом нет. В Израиле достаточно своих артистов, у жителей страны другой менталитет, и русские там никому не нужны. На концерты комика ходят в основном немногочисленные эмигранты из России», — сообщает «Царьград».

Напомним, что в апреле 2023 года Слепаков* был внесён в реестр иноагентов за получение финансирования из-за рубежа, публичные выступления против СВО на Украине и формирование негативного отношения к русской армии и государственной службе. Артист дважды пытался обжаловать это решение, но ничего не получилось. Кроме того, против юмориста потребовали возбудить уголовное дело за пародию на хит российского певца Shaman.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Алёна Зиновьева
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