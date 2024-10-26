Появились документы суда о передвижениях стендапера Поперечного* после начала СВО

Комик и видеоблогер Данила Поперечный* покинул территорию России сразу после того, как началась специальная военная операция (СВО) на Украине в феврале 2022 года. ТАСС ознакомился с судебными документами, в которых указана информация о передвижениях стендапера.

Сейчас у блогера более трёх миллионов подписчиков на YouTube-канале. Стендапер активно ходит на интервью, которые проводят на площадках иноагентов и получает более $60 тысяч из-за рубежа. Именно за это в текущем году Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов. Правоохранительные органы также вспомнили, что комик выступал против спецоперации (СВО) на Украине и распространял фейки о ВС РФ. Уже осенью Поперечный* подал иск в Замоскворецкий суд с просьбой исключить его из перечня.