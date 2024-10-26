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26 октября, 06:33

Появились документы суда о передвижениях стендапера Поперечного* после начала СВО

ТАСС: Комик Данила Поперечный* покинул Россию сразу после начала СВО на Украине

Данила Поперечный*. Обложка © Telegram / Поперечный

Данила Поперечный*. Обложка © Telegram / Поперечный

Комик и видеоблогер Данила Поперечный* покинул территорию России сразу после того, как началась специальная военная операция (СВО) на Украине в феврале 2022 года. ТАСС ознакомился с судебными документами, в которых указана информация о передвижениях стендапера.

«Поперечный Данила Алексеевич* — видеоблогер, стендап-комик, <…> уехал в связи с проведением СВО на Украине», — сказано в файлах суда.

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Сейчас у блогера более трёх миллионов подписчиков на YouTube-канале. Стендапер активно ходит на интервью, которые проводят на площадках иноагентов и получает более $60 тысяч из-за рубежа. Именно за это в текущем году Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов. Правоохранительные органы также вспомнили, что комик выступал против спецоперации (СВО) на Украине и распространял фейки о ВС РФ. Уже осенью Поперечный* подал иск в Замоскворецкий суд с просьбой исключить его из перечня.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Наталья Афонина
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