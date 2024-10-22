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22 октября, 02:43

Блогеру Юрию Дудю* не удалось оспорить в Верховном суде статус иноагента

Блогер Юрий Дудь*. Обложка © Telegram / Дудь*

Блогер Юрий Дудь*. Обложка © Telegram / Дудь*

Верховный суд России отклонил жалобу блогера Юрия Дудя* на гражданский иск к Министерству юстиции, связанный с тем, что его не уведомили надлежащим образом о присвоении статуса иностранного агента. Об этом стало известно из заявления пресс-службы инстанции.

«Дудю* отказали в передаче жалобы на рассмотрение», — передаёт сообщение суда ТАСС.

Напомним, Министерство юстиции России после согласования с МИД внесло Дудя* в список иностранных агентов 15 апреля 2022 года. Блогер оспорил это сначала в Лефортовском районном суде, а затем подал апелляцию в Московский городской суд, однако оба поддержали решение Минюста.

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Ранее лишённый до 70% рекламных доходов блогер Юрий Дудь* закрыл своё интернет-СМИ «Битрэй» спустя всего два года после открытия. В издании не было сотрудников кроме гендиректора Александра Кочеткова, который является помощником Дудя*.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Артём Гапоненко
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