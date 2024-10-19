Встретимся в суде: Мизулина отказалась мириться с Лебедевым после скандального интервью Дудю*
Мизулина не намерена мириться с Лебедевым и Дудём* по делу об оскорблении
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не намерена заключать мир с дизайнером Артемием Лебедевым и журналистом Юрием Дудём*. В ЛБИ отметили, что эксперты пришли к выводу о негативном характере высказываний дизайнера в интервью. Также были выявлены негативные комментарии в более ранних видео Лебедева, что было расценено как систематическое порочение репутации организации и её руководителя. В связи с этим исковое заявление было уточнено.
«К любой критике я отношусь позитивно, когда она содержит аргументы и факты. Оскорбления не являются критикой. Суд рассматривает представленные материалы и примет самое справедливое решение», — сказала Мизулина, передаёт РИА «Новости».
Напомним, Мизулина подала иск о защите чести и достоинства против Лебедева и Дудя*. Дизайнер в интервью высказался о деятельности «Лиги безопасного интернета» и её главе в негативном ключе. Экспертиза постановила, что нелицеприятные высказывания Лебедева о Мизулиной являются частным мнением. Кстати, дизайнер даже извинился перед ней извиняться, но та отвергла его извинения.
*Признан в России иностранным агентом
ТАСС / Сергей Петров/NEWS.ru, Сергей Фадеичев