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19 октября, 16:19

Встретимся в суде: Мизулина отказалась мириться с Лебедевым после скандального интервью Дудю*

Мизулина не намерена мириться с Лебедевым и Дудём* по делу об оскорблении

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не намерена заключать мир с дизайнером Артемием Лебедевым и журналистом Юрием Дудём*. В ЛБИ отметили, что эксперты пришли к выводу о негативном характере высказываний дизайнера в интервью. Также были выявлены негативные комментарии в более ранних видео Лебедева, что было расценено как систематическое порочение репутации организации и её руководителя. В связи с этим исковое заявление было уточнено.

«К любой критике я отношусь позитивно, когда она содержит аргументы и факты. Оскорбления не являются критикой. Суд рассматривает представленные материалы и примет самое справедливое решение», — сказала Мизулина, передаёт РИА «Новости».

«Прокурор-сновидец» снова явился на суд Мизулиной против Лебедева и Дудя*. У него при себе грибы и нож
«Прокурор-сновидец» снова явился на суд Мизулиной против Лебедева и Дудя*. У него при себе грибы и нож

Напомним, Мизулина подала иск о защите чести и достоинства против Лебедева и Дудя*. Дизайнер в интервью высказался о деятельности «Лиги безопасного интернета» и её главе в негативном ключе. Экспертиза постановила, что нелицеприятные высказывания Лебедева о Мизулиной являются частным мнением. Кстати, дизайнер даже извинился перед ней извиняться, но та отвергла его извинения.

*Признан в России иностранным агентом

Обложка ©

ТАСС / Сергей Петров/NEWS.ru, Сергей Фадеичев

Александра Мышляева
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