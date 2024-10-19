Встретимся в суде: Мизулина отказалась мириться с Лебедевым после скандального интервью Дудю*

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не намерена заключать мир с дизайнером Артемием Лебедевым и журналистом Юрием Дудём*. В ЛБИ отметили, что эксперты пришли к выводу о негативном характере высказываний дизайнера в интервью. Также были выявлены негативные комментарии в более ранних видео Лебедева, что было расценено как систематическое порочение репутации организации и её руководителя. В связи с этим исковое заявление было уточнено.