«Прокурор-сновидец» снова явился на суд Мизулиной против Лебедева и Дудя*. У него при себе грибы и нож

Административку получил мужчина, который зачитал свой сон на заседании по иску главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной к журналисту Юрию Дудю* и дизайнеру Артемию Лебедеву. Мужчина в третий раз пытался сорвать процесс, принеся в суд кухонный нож и доску с грибами на коре деревьев, пишет SHOT.

Мужчина принёс в суд грибы на коре. Фото © Telegram / SHOT

Безработный 49-летний москвич Дмитрий П. явился в минувший четверг в Лефортовский суд. На этот раз без распечатанного сна, зато притащил кухонный нож и экспозицию из лакированных грибов на коре дерева. Хотел попасть на заседание, но не вышло: перепутал даты и пришёл на день раньше. В итоге неадеквата в дождевике задержали и составили административку за мелкое хулиганство.

По словам очевидцев, мужчина вёл себя странно — возможно, на такое поведение оказали влияние грибы. Дмитрий дважды приходил на заседания по иску Мизулиной к Дудю* и Лебедеву — 19 сентября и 4 октября. Москвич представился прокурором и рассказал о своём сне с участием фигурантов, а потом потребовал вписать его в материалы дела. Известно, что он посещал лекции Сахаровского центра*, участвовал во встречах с Алексеем Навальным**.