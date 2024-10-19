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19 октября, 06:30

«Прокурор-сновидец» снова явился на суд Мизулиной против Лебедева и Дудя*. У него при себе грибы и нож

В Москве мужчина принёс на заседание по по иску Мизулиной к Дудю* грибы на коре

Административку получил мужчина, который зачитал свой сон на заседании по иску главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной к журналисту Юрию Дудю* и дизайнеру Артемию Лебедеву. Мужчина в третий раз пытался сорвать процесс, принеся в суд кухонный нож и доску с грибами на коре деревьев, пишет SHOT.

Мужчина принёс в суд грибы на коре. Фото © Telegram / SHOT

Мужчина принёс в суд грибы на коре. Фото © Telegram / SHOT

Безработный 49-летний москвич Дмитрий П. явился в минувший четверг в Лефортовский суд. На этот раз без распечатанного сна, зато притащил кухонный нож и экспозицию из лакированных грибов на коре дерева. Хотел попасть на заседание, но не вышло: перепутал даты и пришёл на день раньше. В итоге неадеквата в дождевике задержали и составили административку за мелкое хулиганство.

По словам очевидцев, мужчина вёл себя странно — возможно, на такое поведение оказали влияние грибы. Дмитрий дважды приходил на заседания по иску Мизулиной к Дудю* и Лебедеву — 19 сентября и 4 октября. Москвич представился прокурором и рассказал о своём сне с участием фигурантов, а потом потребовал вписать его в материалы дела. Известно, что он посещал лекции Сахаровского центра*, участвовал во встречах с Алексеем Навальным**.

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Напомним, что Мизулина оформила иск о защите чести и достоинства против Лебедева и Дудя*. Дизайнер в интервью высказался о деятельности «Лиги безопасного интернета» и её главе в негативном ключе. Экспертиза постановила, что нелицеприятные высказывания Лебедева о Мизулиной являются частным мнением..

*Признан в России иностранным агентом

**Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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