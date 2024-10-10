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10 октября, 11:55

«Шквал писем»: Мизулина призвала включить отопление в школах после массы обращений

Екатерина Мизулина призвала включить отопление в школах, детских садах и ВУЗах

Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Во всех школах, детских садах и ВУЗах России следует включить отопление. С таким заявлением выступила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина после шквала обращений от учеников.

«Думаю, что самое время включить отопление просто во всех школах, колледжах, ВУЗах и детских садах страны. Шквал писем», — пишет Мизулина.

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Недавно жители Челябинска забили тревогу из отсутствия отопления в промёрзших квартирах. Без тепла остаются целые улицы, а в некоторых домах отсутствует даже горячее водоснабжение. Местные власти отмечают, что горячих батарей ожидают жильцы от 50 до 90 многоквартирных домов.

Николай Рюмин
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