«Шквал писем»: Мизулина призвала включить отопление в школах после массы обращений
Екатерина Мизулина призвала включить отопление в школах, детских садах и ВУЗах
Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Во всех школах, детских садах и ВУЗах России следует включить отопление. С таким заявлением выступила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина после шквала обращений от учеников.
«Думаю, что самое время включить отопление просто во всех школах, колледжах, ВУЗах и детских садах страны. Шквал писем», — пишет Мизулина.
Недавно жители Челябинска забили тревогу из отсутствия отопления в промёрзших квартирах. Без тепла остаются целые улицы, а в некоторых домах отсутствует даже горячее водоснабжение. Местные власти отмечают, что горячих батарей ожидают жильцы от 50 до 90 многоквартирных домов.