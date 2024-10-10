«Шквал писем»: Мизулина призвала включить отопление в школах после массы обращений

Во всех школах, детских садах и ВУЗах России следует включить отопление. С таким заявлением выступила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина после шквала обращений от учеников.

«Думаю, что самое время включить отопление просто во всех школах, колледжах, ВУЗах и детских садах страны. Шквал писем», — пишет Мизулина.