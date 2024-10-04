Собянин рассказал, когда в Москве дадут отопление

С понедельника, 7 октября, в Москве начнут включать отопление. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По прогнозам синоптиков, мы ожидаем понижение температуры наружного воздуха. В связи с этим с понедельника приступим к включению отопления», — написал он в телеграм-канале.

Запуск отопления, как и обычно, будет проходить поэтапно. По словам Собянина, на объекты социальной сферы и в жилые дома тепло пойдёт в первую очередь. Градоначальник также напомнил, что включение отопления на всех объектах займёт несколько дней.