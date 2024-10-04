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4 октября, 18:29

Собянин рассказал, когда в Москве дадут отопление

Собянин: С 7 октября в Москве начнут включать отопление

С понедельника, 7 октября, в Москве начнут включать отопление. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По прогнозам синоптиков, мы ожидаем понижение температуры наружного воздуха. В связи с этим с понедельника приступим к включению отопления», — написал он в телеграм-канале.

Запуск отопления, как и обычно, будет проходить поэтапно. По словам Собянина, на объекты социальной сферы и в жилые дома тепло пойдёт в первую очередь. Градоначальник также напомнил, что включение отопления на всех объектах займёт несколько дней.

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Ранее россиянам рассказали, какая погода будет в октябре в Москве и других городах. Так, центральная часть России всё ещё остаётся под властью бархатной осени.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Diuvbanova

Наталья Демьянова
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