С тазиками в холоде: Челябинцы бьют тревогу из-за отсутствия ГВС и отопления перед заморозками

В Челябинске вот-вот пойдёт снег, а в некоторых домах до сих пор нет отопления. Жители написали в редакцию 74.RU с просьбой разобраться с проблемой холодных батарей. В нескольких обращениях также говорится, что в некоторых домах отсутствует горячая вода.

«Нет ГВС и отопления по адресу 250-летия Челябинска, 20а. У нас трое маленьких детей, дома холодно, в садик детей даже помыть нельзя», — пишет местный житель.

«Наш дом на 40-летия Победы, 30 два месяца сидел без горячей воды. Соседний 28-й дом почти три месяца был без горячей воды. Сейчас снова сидим с чайниками и тазиками, в холоде», — жалуется другая женщина.

Резину тянут управляющие компании, каждый раз сдвигая сроки подачи тепла в дома. По данным ГИС ЖКХ, в городе 6409 многоквартирных строений. Накануне стало известно, что уже подключили 6232 дома. При этом, по данным администрации, на утро 8 октября число «тёплых» жилищ сократилось.

В мэрии заявили, что на особом контроле остаётся от 50 до 90 многоквартирных домов, где всё зависит от аварийных ситуаций на сетях. Там отметили, что сейчас все силы организаций города брошены на устранение повреждений и подачу тепла.