В Кремле высказались о жажде США разместить комплексы ПРО в Польше

США стремятся сдержать российский военный потенциал путём продвижения собственной инфраструктуры к нашим границам и с этой целью размещают комплекс ПРО в Польше. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что Россия примет ответные меры.

«Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ, это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал. Конечно, это ведёт к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета», — сказал официальный спикер Кремля.