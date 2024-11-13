В Кремле высказались о жажде США разместить комплексы ПРО в Польше
Песков: Размещая комплекс ПРО в Польше, США хотят сдержать военный потенциал РФ
США стремятся сдержать российский военный потенциал путём продвижения собственной инфраструктуры к нашим границам и с этой целью размещают комплекс ПРО в Польше. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что Россия примет ответные меры.
«Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ, это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал. Конечно, это ведёт к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета», — сказал официальный спикер Кремля.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал ход спецоперации на Украине, отметив активность и высокий темп выполнения боевых задач. Он также обратил внимание на особую осторожность, которую наши военнослужащие проявляют к гражданскому населению Незалежной.
Life.ru