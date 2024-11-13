Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 09:23

В Кремле высказались о жажде США разместить комплексы ПРО в Польше

Песков: Размещая комплекс ПРО в Польше, США хотят сдержать военный потенциал РФ

США стремятся сдержать российский военный потенциал путём продвижения собственной инфраструктуры к нашим границам и с этой целью размещают комплекс ПРО в Польше. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что Россия примет ответные меры.

«Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ, это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал. Конечно, это ведёт к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета», — сказал официальный спикер Кремля.

Песков оценил план Макрона и Стармера добиться оружейного карт-бланша для Украины
Песков оценил план Макрона и Стармера добиться оружейного карт-бланша для Украины

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал ход спецоперации на Украине, отметив активность и высокий темп выполнения боевых задач. Он также обратил внимание на особую осторожность, которую наши военнослужащие проявляют к гражданскому населению Незалежной.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Польша
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar