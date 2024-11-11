Песков оценил план Макрона и Стармера добиться оружейного карт-бланша для Украины

Западные лидеры продолжают добиваться стратегического поражения России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что Франция и Британия хотят убедить американского лидера Джо Байдена разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по территории нашей страны.

«Ничего исключать нельзя. Это лишний раз демонстрирует, что европейские руководители продолжают свою линию. Собственно, они продолжают добиваться стратегического поражения РФ. Мы в свою очередь продолжаем СВО до достижения всех поставленных целей», — сказал Песков в ходе брифинга.

Как подчеркнул представитель Кремля, динамика в проведении СВО в военном плане «хорошо понятна» и никакие отдельные виды западных вооружений изменить это не в состоянии.