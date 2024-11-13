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13 ноября, 09:05

Песков заявил о высокой динамике проведения СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам в среду, что выполнение задач специальной военной операции (СВО) идёт активно и с высокой динамикой. При этом российские военные, отметил он, проявляют особую осторожность по отношению к гражданскому населению Украины.

«Динамика специальной военной операции весьма высокая и она продолжается полным ходом», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что удары ВС РФ направлены исключительно на военные объекты. Эта практика продолжает сохраняться.

Песков – об СВО: Любая война заканчивается миром
Песков – об СВО: Любая война заканчивается миром

Ранее Песков заявлял, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование по Украине, но это не значит, что цели специальной военной операции изменились.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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