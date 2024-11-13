Песков заявил о высокой динамике проведения СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам в среду, что выполнение задач специальной военной операции (СВО) идёт активно и с высокой динамикой. При этом российские военные, отметил он, проявляют особую осторожность по отношению к гражданскому населению Украины.

«Динамика специальной военной операции весьма высокая и она продолжается полным ходом», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что удары ВС РФ направлены исключительно на военные объекты. Эта практика продолжает сохраняться.