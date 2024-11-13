Песков заявил о высокой динамике проведения СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам в среду, что выполнение задач специальной военной операции (СВО) идёт активно и с высокой динамикой. При этом российские военные, отметил он, проявляют особую осторожность по отношению к гражданскому населению Украины.
«Динамика специальной военной операции весьма высокая и она продолжается полным ходом», — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что удары ВС РФ направлены исключительно на военные объекты. Эта практика продолжает сохраняться.
Ранее Песков заявлял, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование по Украине, но это не значит, что цели специальной военной операции изменились.
Kandinsky 3.1 / Life.ru