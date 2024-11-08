Песков: Россия открыта к диалогу по Украине, но цели СВО остаются прежними

Россия готова обсуждать мирное урегулирование по Украине, но это не значит, что цели специальной военной операции изменились. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент [России Владимир Путин] ни разу не говорил о том, что цели специальной военной операции меняются. Наоборот, он неоднократно повторял, что они остаются прежними. Всё это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там. Поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло», — напомнил спикер Кремля.

Песков добавил, что Россия остаётся открытой для обсуждения путей разрешения конфликта со всеми заинтересованными сторонами и теми, кто может содействовать урегулированию, о чём множество раз говорил президент РФ Владимир Путин.