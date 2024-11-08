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8 ноября, 10:35

Песков: Россия открыта к диалогу по Украине, но цели СВО остаются прежними

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия готова обсуждать мирное урегулирование по Украине, но это не значит, что цели специальной военной операции изменились. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент [России Владимир Путин] ни разу не говорил о том, что цели специальной военной операции меняются. Наоборот, он неоднократно повторял, что они остаются прежними. Всё это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там. Поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло», — напомнил спикер Кремля.

Песков добавил, что Россия остаётся открытой для обсуждения путей разрешения конфликта со всеми заинтересованными сторонами и теми, кто может содействовать урегулированию, о чём множество раз говорил президент РФ Владимир Путин.

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Ранее Дмитрий Песков рассказал о том, чего ожидает Москва от экономической политики Штатов в связи с приходом Дональда Трампа к власти. По его словам, в Кремле не рассчитывают, что подход Вашингтона к взаимодействию с РФ как-либо изменится при новом президенте.

Александр Юнашев
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