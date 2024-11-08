Кремль проверяет данные о базе дронов-шпионов у границ Финляндии и России
Песков: Информацию о базе беспилотников Финляндии у границ РФ нужно проверить
В прессе появилась информация о разворачиваемой в Финляндии базе беспилотников для сбора разведывательной информации о России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сообщение нуждается в проверке.
«Надо проверять», — поделился Песков в беседе с репортёром ВГТРК Павлом Зарубиным.
Представитель Кремля обратил внимание на то, что в Финляндии обязывались не размещать у себя элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ.
«Если вы помните заявления <…> в момент, когда они вступали в НАТО, они говорили, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ», — напомнил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Life.ru сообщил, что Финляндия в рамках эксперимента может открыть один контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией уже предстоящей зимой. Однако восточная граница не будет открыта полностью.
Life.ru