Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 07:27

Кремль проверяет данные о базе дронов-шпионов у границ Финляндии и России

Песков: Информацию о базе беспилотников Финляндии у границ РФ нужно проверить

В прессе появилась информация о разворачиваемой в Финляндии базе беспилотников для сбора разведывательной информации о России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сообщение нуждается в проверке.

«Надо проверять», — поделился Песков в беседе с репортёром ВГТРК Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что в Финляндии обязывались не размещать у себя элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ.

«Если вы помните заявления <…> в момент, когда они вступали в НАТО, они говорили, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ», — напомнил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Life.ru сообщил, что Финляндия в рамках эксперимента может открыть один контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией уже предстоящей зимой. Однако восточная граница не будет открыта полностью.

Большинство финнов не верят в улучшение отношений с Россией
Большинство финнов не верят в улучшение отношений с Россией
Обложка ©

Life.ru

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar