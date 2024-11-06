Финляндия планирует открыть один КПП на границе с Россией

Финляндия в рамках эксперимента может открыть один контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией. По информации газеты Ilta-Sanomat, это может произойти уже предстоящей зимой.

Сообщается, что пункт не будет открыт в ближайшее время. Власти будут руководствоваться в принятии решения текущей обстановкой. Также в материале указано, что восточная граница не будет открыта полностью.