Финляндия планирует открыть один КПП на границе с Россией
Ilta-Sanomat: Финляндия может открыть зимой один КПП на границе с Россией
Финляндия в рамках эксперимента может открыть один контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией. По информации газеты Ilta-Sanomat, это может произойти уже предстоящей зимой.
Сообщается, что пункт не будет открыт в ближайшее время. Власти будут руководствоваться в принятии решения текущей обстановкой. Также в материале указано, что восточная граница не будет открыта полностью.
Напомним, власти Финляндии с ноября 2023 года закрыли пропускные пункты на границе с РФ, объяснив решение «неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такой подход создаёт новые разделительные линии в Европе. Летом 2024 года МВД соседней страны сообщило, что границы не планируют открывать пока обстановка не стабилизируется.
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