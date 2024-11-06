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5 ноября, 21:00

Финляндия планирует открыть один КПП на границе с Россией

Ilta-Sanomat: Финляндия может открыть зимой один КПП на границе с Россией

Финляндия в рамках эксперимента может открыть один контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией. По информации газеты Ilta-Sanomat, это может произойти уже предстоящей зимой.

Сообщается, что пункт не будет открыт в ближайшее время. Власти будут руководствоваться в принятии решения текущей обстановкой. Также в материале указано, что восточная граница не будет открыта полностью.

Россия снова не получила от Финляндии ответа по поводу открытия границ
Россия снова не получила от Финляндии ответа по поводу открытия границ

Напомним, власти Финляндии с ноября 2023 года закрыли пропускные пункты на границе с РФ, объяснив решение «неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такой подход создаёт новые разделительные линии в Европе. Летом 2024 года МВД соседней страны сообщило, что границы не планируют открывать пока обстановка не стабилизируется.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Joaquin Ossorio Castillo

Оксана Попова
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