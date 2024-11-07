Большинство финнов не верят в улучшение отношений с Россией
Yle: 84% финнов считают маловероятным улучшение отношений с Россией до 2035 года
Согласно результатам опроса, проведённого Фондом развития местного самоуправления, более 80% финнов считают, что в ближайшие десять лет улучшение отношений между Финляндией и Россией маловероятно. Эти данные приводит Yle.
«Местные жители слабо надеются на положительные изменения в отношениях с Россией: 84% опрошенных выражают сомнения по этому поводу», — отмечается в отчёте.
Почти такое же количество респондентов не уверены в том, что доверие к политике страны возрастет, а 74% финнов надеются, что государство сможет справиться с вопросом государственного долга. Как добавляет Yle, результаты исследования свидетельствуют о том, что большинство финнов смотрят на ближайшее будущее с пессимизмом.
Опрос был проведён осенью среди 1070 респондентов компанией Verian, с погрешностью в три процентных пункта.
Напомним, что власти Финляндии с ноября 2023 года закрыли пропускные пункты на границе с Россией, объяснив решение «неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такой подход создаёт новые разделительные линии в Европе. Однако ранее стало известно, что Финляндия в рамках эксперимента может открыть один контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией будущей зимой.
Петр Ковалев/ТАСС