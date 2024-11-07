Большинство финнов не верят в улучшение отношений с Россией

Согласно результатам опроса, проведённого Фондом развития местного самоуправления, более 80% финнов считают, что в ближайшие десять лет улучшение отношений между Финляндией и Россией маловероятно. Эти данные приводит Yle.

«Местные жители слабо надеются на положительные изменения в отношениях с Россией: 84% опрошенных выражают сомнения по этому поводу», — отмечается в отчёте.

Почти такое же количество респондентов не уверены в том, что доверие к политике страны возрастет, а 74% финнов надеются, что государство сможет справиться с вопросом государственного долга. Как добавляет Yle, результаты исследования свидетельствуют о том, что большинство финнов смотрят на ближайшее будущее с пессимизмом.