Российские пограничники вернули хвостатого «беженца» домой в Финляндию

Российские пограничники приютили и накормили лайку, заблудившуюся в Мурманской области. Хвостатый потерялся в родных краях и 29 октября вышел на российскую территорию Печенгского района. К собаке был прикреплён GPS-трекер с антенной финского производства. Долго плутать ему не пришлось — военные вернули четвероногого «беглеца» в Финляндию.

«От замерзания и возможной гибели животное спасли российские пограничники: приютили, отогрели, накормили. И затем передали финской стороне в целости и сохранности, как полагается по международному договору, который Россия полностью исполняет», — поделился с «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.