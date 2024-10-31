Российские пограничники вернули хвостатого «беженца» домой в Финляндию
Пограничники РФ спасли финского пса, который заблудился в Мурманской области
Российские пограничники приютили и накормили лайку, заблудившуюся в Мурманской области. Хвостатый потерялся в родных краях и 29 октября вышел на российскую территорию Печенгского района. К собаке был прикреплён GPS-трекер с антенной финского производства. Долго плутать ему не пришлось — военные вернули четвероногого «беглеца» в Финляндию.
«От замерзания и возможной гибели животное спасли российские пограничники: приютили, отогрели, накормили. И затем передали финской стороне в целости и сохранности, как полагается по международному договору, который Россия полностью исполняет», — поделился с «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.
Кстати, говоря о собаках, в Москве несколько хвостатых попали в ветклинику с судорогами и отёком мозга, а на улицах были найдены несколько пачек сосисок, напичканных таблетками — их нашли собачники, устроившие рейд в Зюзино. Не исключено, что собакенов могли отравить.
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