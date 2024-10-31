Рублёвский котёнок Фунтик помог москвичке найти семейный клад

История, чем-то напоминающая сюжет фильма «Приключения итальянцев в России», произошла в одной из московских квартир. Однако главным действующим лицом стал не лев, а котёнок по имени Фунтик, которого спасатель-доброволец из отряда «СпасРезерв» Елена забрала домой вместе с сестричкой Йеной.

Женщина рассказала, что вызволила животных из затопленного подвала особняка на Рублёвском шоссе. Изначально она хотела оставить их только на временную передержку. Но когда Фунтик помог хозяйке отыскать потерянный семейный клад, Елена решила оставить «денежных» котят себе.

20 лет назад бабушка москвички спрятала золотые и серебряные драгоценности на приличную сумму в маленький сапожок и забыла куда. О кладе в семье ходили только легенды, и никто уже не верил, что его найдут.

«Мы с ним уже распрощались, если честно. Сделали ремонт в квартире да забыли про него. А тут такой сюрприз. <…> Фунтик залез в какую-то щель под ванной и застрял. Пришлось разбирать короб, чтобы его оттуда достать», — ссылается на слова Елены kp.ru.

Фунтик с сапожком. Фото © VK / ОПСО «СпасРезерв»

Вместе с сапожком женщина достала из-под ванны коробочки с пуговицами, порошками, марганцовкой и прочим «добром» советским времён. Фунтику за находку дали вкусняшки. Так рублёвские котята обрели постоянный дом.