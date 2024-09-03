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3 сентября, 18:33

У главного мышелова с Даунинг-стрит появится маленький стажёр

В подчинение кота Ларри поступит котёнок британского премьера Стармера

Почётный жилец резиденции премьер-министра Британии кот Ларри. Обложка © ТАСС / ZUMA

Почётный жилец резиденции премьер-министра Британии кот Ларри. Обложка © ТАСС / ZUMA

Котёнок главы британского правительства Кира Стармера станет подчинённым главного мышелова с Даунинг-стрит — кота Ларри. Об этом сообщили в официальном аккаунте знаменитого четырёхлапого жителя премьерской резиденции.

«Котёнок будет подчиняться коту Ларри», — проясняют ситуацию в посте.

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Напомним, что в июле стало известно о планах нового британского премьера Кира Стармера привести своего сибирского котёнка в резиденцию на Даунинг-стрит. В прессе звучат опасения по поводу этой идеи, ведь у Ларри грозная репутация джентельмена, нетерпимого к конкуренции: в его послужном списке победа над соперником из МИД Британии котом Палмерстоном, а также обращение в позорное бегство крупной лисы, имевшей неосторожность вторгнуться во владения главного мышелова королевства.

Юрий Лысенко
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