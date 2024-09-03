У главного мышелова с Даунинг-стрит появится маленький стажёр
В подчинение кота Ларри поступит котёнок британского премьера Стармера
Почётный жилец резиденции премьер-министра Британии кот Ларри. Обложка © ТАСС / ZUMA
Котёнок главы британского правительства Кира Стармера станет подчинённым главного мышелова с Даунинг-стрит — кота Ларри. Об этом сообщили в официальном аккаунте знаменитого четырёхлапого жителя премьерской резиденции.
«Котёнок будет подчиняться коту Ларри», — проясняют ситуацию в посте.
Напомним, что в июле стало известно о планах нового британского премьера Кира Стармера привести своего сибирского котёнка в резиденцию на Даунинг-стрит. В прессе звучат опасения по поводу этой идеи, ведь у Ларри грозная репутация джентельмена, нетерпимого к конкуренции: в его послужном списке победа над соперником из МИД Британии котом Палмерстоном, а также обращение в позорное бегство крупной лисы, имевшей неосторожность вторгнуться во владения главного мышелова королевства.