У главного мышелова с Даунинг-стрит появится маленький стажёр

Напомним, что в июле стало известно о планах нового британского премьера Кира Стармера привести своего сибирского котёнка в резиденцию на Даунинг-стрит. В прессе звучат опасения по поводу этой идеи, ведь у Ларри грозная репутация джентельмена, нетерпимого к конкуренции: в его послужном списке победа над соперником из МИД Британии котом Палмерстоном, а также обращение в позорное бегство крупной лисы, имевшей неосторожность вторгнуться во владения главного мышелова королевства.