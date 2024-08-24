В Британии подготовили план на случай смерти 17-летнего кота Ларри

Британские власти заблаговременно подготовили вариант на случай кончины 17-летнего кота Ларри, который много лет исполняет обязанности главного мышелова в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. План получил символичное название «Ларри Бриджес» — намёк на кодовые имена, применяемые для важных членов королевской семьи. Издание Times, ссылаясь на источники, сообщает, что он был разработан на фоне возрастающего интереса к животному, которое стало неотъемлемой частью общественной жизни страны.

Чиновники, занимающиеся этим вопросом, уже отобрали архивные фотографии Ларри, которые будут опубликованы в момент объявления о его смерти. Эти снимки, вместе с пресс-релизом и заранее подготовленными материалами для социальных сетей, хранятся в закрытых правительственных системах и будут использованы в траурный день.

Несмотря на такие меры предосторожности, один из информаторов заверил, что Ларри на данный момент чувствует себя хорошо и его возраст никак не влияет на его активность.