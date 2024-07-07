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7 июля, 04:44

"Кото-строфа" в Лондоне: У мышелова Ларри с Даунинг-стрит появится неожиданный сосед

Daily Mail: Новый британский премьер Стармер привезёт в резиденцию свою кошку

Кот Ларри с Даунинг-стрит. Обложка © Wikipedia

Кот Ларри с Даунинг-стрит. Обложка © Wikipedia

Новый глава правительства Соединённого Королевства Кир Стармер намерен привезти в резиденцию на Даунинг-стрит свою кошку. Как пишет газета Daily Mail, новое животное в этом месте, возможно, окажется нежданным гостем для кота Ларри, живущего там уже 14 лет.

Журналисты рассказали, что 17-летний мышелов завоевал репутацию "отпугивающего противников". Так, он четыре года подряд конфликтовал с бывшим главным крысоловом британского внешнеполитического ведомства котом Палмерстоном, а в 2022 году даже прогнал с территории резиденции большую лису.

В связи с этим издание назвало предстоящее событие возможной "кото-строфой" (cat-astrophe). По словам журналистов, именно это случится, если новоиспечённый премьер привезёт на Даунинг-стрит свою кошку Джо-Джо.

"Первой частью широко освещаемой дипломатии Стармера может стать убеждение Ларри оставить в стороне свои разногласия, когда он будет приветствовать своего коллегу в новом доме, поскольку, по словам премьер-министра, Джо-Джо "обожают" его дети", — говорится материале.

В то же время, как считает специалист по поведению кошек Ники Треворроу, в резиденции может возникнуть напряжённость, если Ларри почувствует "угрозу" со стороны своей новой сожительницы. Она заявила, что первое время животных нужно держать в разных помещениях, чтобы они привыкали к запаху друг друга до очной встречи.

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Ранее Life.ru писал, что кот Ларри оставил "сюрприз" на прощание уходящему с поста главы кабинета министров Соединённого Королевства Риши Сунаку. На странице питомца в социальной сети Х говорилось, что крысолов нагадил в ботинки политика.

Алексей Соловьёв
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