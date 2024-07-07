"Кото-строфа" в Лондоне: У мышелова Ларри с Даунинг-стрит появится неожиданный сосед

Новый глава правительства Соединённого Королевства Кир Стармер намерен привезти в резиденцию на Даунинг-стрит свою кошку. Как пишет газета Daily Mail, новое животное в этом месте, возможно, окажется нежданным гостем для кота Ларри, живущего там уже 14 лет.

Журналисты рассказали, что 17-летний мышелов завоевал репутацию "отпугивающего противников". Так, он четыре года подряд конфликтовал с бывшим главным крысоловом британского внешнеполитического ведомства котом Палмерстоном, а в 2022 году даже прогнал с территории резиденции большую лису.

В связи с этим издание назвало предстоящее событие возможной "кото-строфой" (cat-astrophe). По словам журналистов, именно это случится, если новоиспечённый премьер привезёт на Даунинг-стрит свою кошку Джо-Джо.

"Первой частью широко освещаемой дипломатии Стармера может стать убеждение Ларри оставить в стороне свои разногласия, когда он будет приветствовать своего коллегу в новом доме, поскольку, по словам премьер-министра, Джо-Джо "обожают" его дети", — говорится материале.