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8 декабря, 11:16

В Саратове пожарные чудом спасли из огня котёнка, который от страха забился под пол

В Саратове спасатели вытащили кота из горящего дома и забрали в пожарную часть

<p>Кот, которого спасатели вытащили из горящего дома. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_official/14035" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Кот, которого спасатели вытащили из горящего дома. Обложка © Telegram / МЧС России

В Саратове утром 8 декабря загорелись два частных жилых дома и баня. Во время тушения пожара спасатели чудом заметили бело-рыжего кота, который от страха забился под пол. Им удалось вытащить пушистика из горящего дома, сообщили в МЧС.

Пожарные показали кота, которого спасли из горящего дома в Саратове. Видео © Telegram / МЧС России

ЧП произошло в Ленинском районе. В результате пожара погибла хозяйка кота, а хозяин сейчас находится в больнице. Мужчина самостоятельно выбрался из дома до приезда огнеборцев. Сотрудники МЧС решили забрать кота в пожарную часть, там они его отогрели и накормили.

Пожарные с котом, которого спасли из горящего дома в Саратове. Видео © Telegram / МЧС России

Пожарные с котом, которого спасли из горящего дома в Саратове. Видео © Telegram / МЧС России

На Камчатке пожарный спас собаку, которую мёртвой вынесли из огня

На Камчатке пожарный спас собаку, которую мёртвой вынесли из огня

А ранее Лайф рассказывал, что спасённому в Москве котёнку-домовёнку с изумрудными глазами ищут хозяев. Пушистик по кличке Шахта просидел в вентиляции целую неделю, прежде чем его достали оттуда.

Дарья Нарыкова
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