В Саратове пожарные чудом спасли из огня котёнка, который от страха забился под пол

В Саратове утром 8 декабря загорелись два частных жилых дома и баня. Во время тушения пожара спасатели чудом заметили бело-рыжего кота, который от страха забился под пол. Им удалось вытащить пушистика из горящего дома, сообщили в МЧС.

Пожарные показали кота, которого спасли из горящего дома в Саратове. Видео © Telegram / МЧС России

ЧП произошло в Ленинском районе. В результате пожара погибла хозяйка кота, а хозяин сейчас находится в больнице. Мужчина самостоятельно выбрался из дома до приезда огнеборцев. Сотрудники МЧС решили забрать кота в пожарную часть, там они его отогрели и накормили.

Пожарные с котом, которого спасли из горящего дома в Саратове. Видео © Telegram / МЧС России