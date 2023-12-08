В Саратове пожарные чудом спасли из огня котёнка, который от страха забился под пол
В Саратове спасатели вытащили кота из горящего дома и забрали в пожарную часть
Кот, которого спасатели вытащили из горящего дома. Обложка © Telegram / МЧС России
В Саратове утром 8 декабря загорелись два частных жилых дома и баня. Во время тушения пожара спасатели чудом заметили бело-рыжего кота, который от страха забился под пол. Им удалось вытащить пушистика из горящего дома, сообщили в МЧС.
Пожарные показали кота, которого спасли из горящего дома в Саратове. Видео © Telegram / МЧС России
ЧП произошло в Ленинском районе. В результате пожара погибла хозяйка кота, а хозяин сейчас находится в больнице. Мужчина самостоятельно выбрался из дома до приезда огнеборцев. Сотрудники МЧС решили забрать кота в пожарную часть, там они его отогрели и накормили.
Пожарные с котом, которого спасли из горящего дома в Саратове. Видео © Telegram / МЧС России
А ранее Лайф рассказывал, что спасённому в Москве котёнку-домовёнку с изумрудными глазами ищут хозяев. Пушистик по кличке Шахта просидел в вентиляции целую неделю, прежде чем его достали оттуда.