Спасённому из вентиляции в Москве котёнку-домовёнку с изумрудными глазами ищут хозяев

Медики обследовали котёнка по кличке Шахта, которого спасли неделю назад из вентиляции на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал "360".

Котёнка обнаружили в заточении в вентиляции. Шахта провела в таких условиях почти семь дней практически без воды и еды. Результаты анализов показали, что животное заболело микоплазмозом. Сейчас этот вирус лечат медикаментами. Котёнка обработали от паразитов и приучили к лотку.

В настоящее время у Шахты нет хозяев, однако любой желающий может принять котёнка в добрые руки. Для этого нужно связаться с активистами из "Спасрезерва", которые спасли пушистика.

"Она добрая мурчалка. <…> Шахтёрик выиграла счастливый билет и готова дарить любовь и удачу своему будущему хозяину", — рассказали волонтёры.