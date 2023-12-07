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7 декабря, 14:40

Спасённому из вентиляции в Москве котёнку-домовёнку с изумрудными глазами ищут хозяев

"360": Кошке, просидевшей неделю в вентиляции, ищут хозяев

<p>Спасённая из вентиляции кошка по кличке Шахта. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/c/1046446760/133709" target="_blank" rel="noopener noreferrer">360tv</a></p>

Спасённая из вентиляции кошка по кличке Шахта. Обложка © t.me / 360tv

Медики обследовали котёнка по кличке Шахта, которого спасли неделю назад из вентиляции на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал "360".

Котёнка обнаружили в заточении в вентиляции. Шахта провела в таких условиях почти семь дней практически без воды и еды. Результаты анализов показали, что животное заболело микоплазмозом. Сейчас этот вирус лечат медикаментами. Котёнка обработали от паразитов и приучили к лотку.

В настоящее время у Шахты нет хозяев, однако любой желающий может принять котёнка в добрые руки. Для этого нужно связаться с активистами из "Спасрезерва", которые спасли пушистика.

"Она добрая мурчалка. <…> Шахтёрик выиграла счастливый билет и готова дарить любовь и удачу своему будущему хозяину", — рассказали волонтёры.

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Ранее Лайф показал видео спасения животного. Добровольцы из отряда "Спасрезерв" освободили котёнка с изумрудными глазами из вентиляции, предварительно захватив с собой переноску. Всё прошло успешно. И вскоре котика вынесли из подвала-тюрьмы на дневной свет.

Ян Поланин
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