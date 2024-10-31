Судороги, отказ лап, отёк мозга: Десятки собак пострадали в Москве из-за серийного отравителя

В московском районе Зюзино одновременно слегли десятки собак. У всех животных обнаружили проблемы с ЖКТ (потеря аппетита, рвота, диарея, повышенное слюноотделение) и неврологические проявления (судороги, дезориентация, отказ лап). Пострадали десятки собак, несколько пушистиков оказались в реанимации. Ветеринары в недоумении, ведь анализы на кровь у всех животных абсолютно чистые.

У многих собак отказывают лапы. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Хозяин одного из хвостатых рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ о состоянии его корги. Форест два дня провёл в реанимации в тяжёлом состоянии с отёком мозга — у собаки отказывали лапы. К счастью, сейчас корги уже выписали, он идёт на поправку, однако часть неврологических симптомов сохраняется.

Соседи-собачники устроили рейд по району и обнаружили несколько пачек сосисок, напичканных таблетками. Сейчас есть две версии массового отравления пушистиков: вдыхание токсичных паров или неизвестное вещество, обнаруженное в сосисках.

Соседи нашли несколько пачек сосисок, напичканных таблетками. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Хвостиков лечат, а их хозяева обратились в полицию и намерены найти «‎серийного отравителя».