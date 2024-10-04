«Сильнейшие судороги»: В городе под Псковом в адских муках массово гибнут кошки и собаки

В городе Остров Псковской области зафиксирована массовая гибель собак и кошек. В результате предполагаемого отравления погибло пять уличных псов, двое домашних и два кота. Смерти животных начались 30 сентября во дворе на улице Меркурьева. По словам очевидцев, причиной трагедии мог стать сильнодействующий яд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Псковской области.

Прокуратура уже инициировала проверку инцидента. В ближайшее время планируется выяснить все обстоятельства и причины гибели животных. Пресс-служба ведомства подтвердила факт начала расследования, отметив важность всестороннего изучения ситуации.

«Прокуратурой области по сообщению из средств массовой информации о массовой гибели животных в Островском районе организована проверка. В ближайшее время будут установлены все обстоятельства происшествия с животными», — заявили в пресс-службе.

Тем временем местные жители сообщают, что животные умирают в адских муках. Они уверены, что причиной их гибели стал неизвестный яд. Вскрытие также показало, что их органы сильно поражены неустановленным веществом. Стоит отметить, что погибшие собаки не были агрессивными: они долгое время жили во дворе на улице Меркурьева и были любимцами людей.

«Одна из собак умерла рядом с моим балконом, точнее под соседним. Я заметила, когда у неё уже были сильнейшие судороги, и пена шла изо рта. Муки были страшные, головой билась. Это было днём, детей был полный двор. Я на босу ногу выскочила, схватила первое одеяло из дома, собаку в машину и поехали. Минут десять на это все ушло, но до ближайшей клиники она уже не доехала», — призналась свидетельница в беседе с ПАИ.