На Урале коту насквозь пробили голову арбалетной стрелой
Свердловская полиция проведёт проверку из-за кота с пробитой стрелой головой
В свердловском селе Сарапулка нашли живого кота, голова которого была насквозь пробита стрелой. Местные полицейские начали проверку, сообщил руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Кот поправляется после ранения стрелой. Видео © Telegram / Берёзовский. Сила_БГО / Ольга Шаклеина
«Сообщений и обращений по данному факту в органы внутренних дел не поступало. Сейчас службе участковых уполномоченных поручено провести проверочные мероприятия по данному факту и установить лиц, причастных к истории с издевательством над животным», – сказал Горелых в беседе с РИА «Новости».
В местных соцсетях разлетелась информация о коте со стрелой в голове. Его нашёл мужчина и отнёс к ветеринарам, которые аккуратно изъяли предмет и спасли пушистого.
Недавно в Москве был найден мужчина с арбалетной стрелой, прошедшей через висок вглубь черепа. Его супруга также была обнаружена мёртвой с пулевым ранением. Предполагается, что супруги повздорили и в ходе конфликта муж выстрелил в женщину, а после пытался покончить с собой.
Telegram / Берёзовский. Сила_БГО / Ольга Шаклеина