На Урале коту насквозь пробили голову арбалетной стрелой

В свердловском селе Сарапулка нашли живого кота, голова которого была насквозь пробита стрелой. Местные полицейские начали проверку, сообщил руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Кот поправляется после ранения стрелой. Видео © Telegram / Берёзовский. Сила_БГО / Ольга Шаклеина

«Сообщений и обращений по данному факту в органы внутренних дел не поступало. Сейчас службе участковых уполномоченных поручено провести проверочные мероприятия по данному факту и установить лиц, причастных к истории с издевательством над животным», – сказал Горелых в беседе с РИА «Новости».

В местных соцсетях разлетелась информация о коте со стрелой в голове. Его нашёл мужчина и отнёс к ветеринарам, которые аккуратно изъяли предмет и спасли пушистого.