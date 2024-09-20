Грязь, зловоние и трупы в холодильниках: В московской зоогостинице устроили для питомцев настоящий ад

Ад для питомцев устроили сотрудники московской зоогостиницы. Животные гибли от условий содержания, а мёртвых собак просто складывали в холодильники, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Зоозащитники обратились с просьбой о помощи. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В редакцию обратились зоозащитники с просьбой о помощи. Активисты нашли щенят на улице и определили в передержку премиального класса для собак «Oh! MyDog!». Контора заранее записала множество видео, где питомцы здоровы и счастливы. Материал направлялся хозяевам, чтобы те ничего не заподозрили.

Позже администраторы перестали выходить на связь. Одна из активистов, Елизавета, забеспокоилась, что ей не отправляют видеоотчёты о состоянии найденных щенят. Приехав на место, девушка обнаружила помещение закрытым, сотрудников не было. А внутри её поджидал настоящий кошмар: трупы собак, фекалии и кровь.

Вольеры, где собаки были брошены на передержку, не мылись. Из-за этого животные заразились инфекциями. У щенят Лизы, которых она оставила там абсолютно здоровыми, выявлен парвовирусный энтерит. Сейчас они в реанимации, летальность составляет 90%.

На попытки разобраться в ситуации администраторы предприятия реагируют агрессивно: сыпят матами и угрозами. Связаться с управляющей зоогостиницей так и не получилось: женщина просто отключила телефон.

На данный момент все хозяева забрали своих животных. В помещении остаются трупы собак и полная антисанитария.