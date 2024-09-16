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16 сентября, 10:27

Нырнул под машину: Погоня за кошкой чуть не оставила пёсика Филю из Москвы без глаза

Московские ветеринары спасли собаку с ожогом роговицы из-за тормозной жидкости

Собака, пострадавшая в Москве. Обложка © ГБУ «Мосветобъединение» / «Москва 24»

Собака, пострадавшая в Москве. Обложка © ГБУ «Мосветобъединение» / «Москва 24»

Ювелирную работу пришлось проделать специалистам Красногвардейской государственной ветеринарной клиники в Москве, чтобы спасти зрение семилетней собаки по кличке Филя. Пёс получил химический ожог роговицы из-за тормозной жидкости.

В столичной госветслужбе рассказали изданию «Москва 24», что питомец во время прогулки погнался за кошкой и залез под припаркованную машину, однако через секунду заскулил и вылез, прикрывая глаз. Хозяйка при осмотре обнаружила, что орган зрения травмирован, и обратилась к ветеринарам. Зрение смогли спасти.

«Ксения Грошева с помощью алмазного бура сняла верхний пораженный слой роговицы. Затем веко временно ушили на три недели, на период восстановления. Филе была назначена терапия — глазные капли, закладка лекарственных мазей и гелей», — рассказали в ГБУ «Мосветобъединение», отметив, что пёс уже выздоровел.

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Борис Эльфанд
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