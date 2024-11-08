Кремль не поддержал восторженных надежд на смену риторики США при Трампе
Песков: РФ не считает, что экономическая риторика США поменяется при Трампе
Россия не уповает на то, что экономическая риторика Штатов в отношении РФ претерпит какие-либо изменения, когда избранный президент США Дональд Трамп вновь станет хозяином Белого дома. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, не ожидают (никаких изменений в экономической риторике США. Прим. — Life.ru)», — заявил пресс-секретарь президента России в ответ на соответствующий вопрос с РИА «Новости».
Разумеется, вся политика Дональда Трампа будет исходить из интересов его страны. Политика устроена так, что иногда они могут пересекаться со приоритетами другой страны, которой в случае с США зачастую является Россия. Такие вопросы решаются путём диалога, который во время предыдущего президентского срока Трампа странам удавалось поддерживать, несмотря на противоречия. Республиканец заявлял, что планирует вновь поладить с президентом России Владимиром Путиным в случае своей победы на выборах, а недавно он заявил, что планирует выйти на контакт с российским лидером.
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