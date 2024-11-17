Песков обвинил власти США во вбросе информации о якобы разговоре Путина и Трампа

Подготовка к телефонному разговору между российским лидером Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом даже не начиналась. Но если такая необходимость возникнет, звонок будет организован оперативно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Дмитрия Песков — о перспективах разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Мы посмотрим, как будет развиваться в этом плане ситуация. Какие-то контакты, можно ожидать, состоятся. Когда это будет — предположить невозможно», — заметил представитель Кремля.