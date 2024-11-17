Песков обвинил власти США во вбросе информации о якобы разговоре Путина и Трампа
Песков: Кремль пока не готовился к телефонному разговору Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Подготовка к телефонному разговору между российским лидером Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом даже не начиналась. Но если такая необходимость возникнет, звонок будет организован оперативно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Дмитрия Песков — о перспективах разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Мы посмотрим, как будет развиваться в этом плане ситуация. Какие-то контакты, можно ожидать, состоятся. Когда это будет — предположить невозможно», — заметил представитель Кремля.
Он также прокомментировал недавнее заявление авторитетного западного СМИ, заявившего, что телефонный звонок между лидерами США и РФ состоялся ещё на прошлой неделе. Пресс-секретарь президента заявил, что подобная уверенность издания свидетельствуют, что у них был надёжный источник из американского правительства. Другой вопрос, зачем кому-то из западных политиков передавать заведомо лживую информацию, подытожил он.
А ранее Дмитрий Песков рассказал, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Олафом Шольцем продлился один час. Этого времени оказалось достаточно, чтобы Владимир Зеленский впал в истерию от страха, что вскоре и другие пособники киевского режима начнут говорить с Москвой и отворачиваться от убыточного проекта «Украина».