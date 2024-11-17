Песков заявил, что США хотят руками Украины нанести РФ стратегическое поражение

Американские власти не испытывают нежных чувств в отношении народа Украины, а лишь используют Киев как инструмент для нанесения России стратегического поражения. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«В настоящий момент Украина для них является не объектом их усилий, а инструментом в их борьбе с объектом», — сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что объектом является как раз Россия, которую Штаты пытаются сдерживать долгое время.