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17 ноября, 11:56

Песков заявил, что США хотят руками Украины нанести РФ стратегическое поражение

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Американские власти не испытывают нежных чувств в отношении народа Украины, а лишь используют Киев как инструмент для нанесения России стратегического поражения. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«В настоящий момент Украина для них является не объектом их усилий, а инструментом в их борьбе с объектом», — сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что объектом является как раз Россия, которую Штаты пытаются сдерживать долгое время.

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Помимо того, Дмитрий Песков призвал киевский режим прекратить отправку народа на фронтовой убой и остановить убийство русских на Украине. Он добавил, что Москва неоднократно акцентировала на этом внимание.

Николай Рюмин
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