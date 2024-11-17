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Регион
17 ноября, 11:01

Песков призвал Киев перестать убивать простых украинцев

Песков: РФ призывает Киев не посылать на смерть украинцев и не убивать русских

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Москва продолжает настоятельно призывать Киев прекратить отправку собственных граждан на неминуемую смерть и остановить убийство русских людей на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Россия призывала киевский режим прекратить убивать русских людей у себя в стране и отправлять своих людей на смерть», — заявил Песков.

В Кремле раскрыли тональность разговора Путина и Шольца
В Кремле раскрыли тональность разговора Путина и Шольца

Недавно Дмитрий Песков рассказал, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца продлился один час. Этого времени хватило, чтобы Владимир Зеленский впал в истерию от страха, что вскоре и другие пособники киевского режима начнут говорить с Москвой и отворачиваться от убыточного проекта «Украина».

Николай Рюмин
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