Песков призвал Киев перестать убивать простых украинцев

Москва продолжает настоятельно призывать Киев прекратить отправку собственных граждан на неминуемую смерть и остановить убийство русских людей на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.