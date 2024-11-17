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17 ноября, 08:40

В Кремле раскрыли тональность разговора Путина и Шольца

Песков: Разговор Путина и Шольца вышел деловым и весьма откровенным

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца прошёл в деловом ключе. Стороны были достаточно откровенны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор: детальный, ну и весьма откровенный, потому как излагалась позиция сторон взаимно», — сказал Песков.

Также представитель Кремля отметил, что Путин разговаривал с Шольцем на русском языке с использованием переводчика. На вопрос журналиста, почему именно сейчас случился такой диалог, Песков ответил, что со стороны Германии возникла дипломатическая воля, к которой российский президент всегда открыт.

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Ранее Дмитрий Песков рассказал, что телефонный разговор продлился один час. Этого времени оказалось достаточно, чтобы Владимир Зеленский впал в истерию от страха, что вскоре и другие пособники киевского режима начнут говорить с Москвой и отворачиваться от убыточного проекта «Украина».

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kremlin.ru

Николай Рюмин
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