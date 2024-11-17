В Кремле раскрыли тональность разговора Путина и Шольца

«Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор: детальный, ну и весьма откровенный, потому как излагалась позиция сторон взаимно», — сказал Песков.

Также представитель Кремля отметил, что Путин разговаривал с Шольцем на русском языке с использованием переводчика. На вопрос журналиста, почему именно сейчас случился такой диалог, Песков ответил, что со стороны Германии возникла дипломатическая воля, к которой российский президент всегда открыт.